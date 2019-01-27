桃園市桃園區－鬆餅軟Q彈牙
桃園市排隊夯店「Woosa屋莎鬆餅屋」，主打像雲朵一般鬆軟的日式鬆餅，兼具鬆餅外皮、舒芙蕾的鬆軟和布蕾的滑順柔嫩，入口即化，顛覆大家對鬆餅的想像，更推出草莓、抹茶等多種口味，天天高朋滿座，不排隊根本吃不到。
「屋莎鬆餅屋」店內採日式溫馨風格，每樣餐點都是IG、FB打卡熱門夯品，「視吃」效果超棒，而這間讓少女心噴發的甜點店，還是40年女裝品牌「銀穗服飾集團」第2代的周書慶一手打造。
有「藍帶主廚Steven」之稱的周書慶，在美國加州藍帶廚藝學院攻讀餐飲，笑說在父親撮合下開店，一開始毫無想法、很想拒絕，想起遊日時只有鬆餅跟牛排在排隊，覺得很有商機才開始投入心力，但短短3個月要研發又要量產，每天只睡4至6小時，成天與麵粉為伍，嘗試2000多種比例、歷經胖了10公斤的「代價」，終於研發出蓬鬆、溼潤的鬆餅。
周書慶說，讓人飛上雲端的鬆餅層次極高，嚴選日本原產地物料搭配台灣在地新鮮自然食材，經過手工13道工法，製作出同時擁有雲朵般柔軟、起司蛋糕般濃郁、烤布蕾般滑順綿密細緻的多層次口感，入口即化，融化曲線爆表，所有鬆餅每天現點現做，每小時限量20份，是桃園地區號稱「不吃會後悔」的鬆餅名店。
地址：桃園市桃園區中正路19號
電話：（03）3327686
營業時間：上午11點至晚間9點半
售價：莓果塔冰淇淋鬆餅310元、經典蜂蜜冰淇淋鬆餅240元
(中國時報)
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