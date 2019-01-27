澎湃水果上桌 營養好心意

2019年01月27日 04:10 中國時報 （廖素慧）

嘉義市「雲朵庭園咖啡店」的水果總匯鬆餅是店內人氣甜點，心形造型的鬆餅有夾層，澎湃有料，搭配5種季節水果，營養及纖維質夠充足，附加蜂蜜、奶油2種沾料，口感清爽、層次豐富，主廚陳玟錤建議先吃鬆餅的原味，再沾奶油或蜂蜜，或搭配水果。

陳玟錤說，雲朵有原味、水果總匯、巧克力榛果3種口味的鬆餅，各有特色，鬆餅一般用鬆餅粉、奶油及牛奶製作，她特別在製程中加入麻糬粉，烤得香酥的鬆餅吃起來特別軟Q彈牙，採用高檔奶油、優質蜂蜜，吃一口原味鬆餅，再沾奶油、蜂蜜，後吃水果，有多層次變化的豐富口感。

鬆餅還特別製作成心形，傳達用心製作好甜點的心意，水果總匯鬆餅搭配5種當令新鮮水果，也是希望為客人補充多一點纖維質及天然營養，擺盤用香草植物點綴，香草植物來自咖啡店自種的快樂農場，從鬆餅就吃得到雲朵很澎湃的心意。

店長黃藝臻對藝術設計有興趣，也擅長畫畫、做美容造型，庭院造景、花草植栽、空間設計、店內裝飾布置、小盆栽擺飾都由她一手包辦，甚至將廢棄物變身為精巧雅緻的花盆、飾品，在雲朵用餐或喝下午茶，身心靈都享受放輕鬆的感覺。

地址：嘉義市東區新生路456號

電話：（05）2765929

營業時間：上午11點半至晚間9點半

售價：水果總匯鬆餅250元

(中國時報)