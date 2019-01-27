綿密舒芙蕾 下午茶首選

2019年01月27日 04:10 中國時報 李忠一 ）

宜蘭羅東林業文化園區旁的「CCstory林場咖啡」，店內供應的不是一般常見的格子鬆餅，而是近年最火紅的舒芙蕾鬆餅，鬆軟綿密的舒芙蕾鬆餅是在烤盤上一體成形，CCstor的鬆餅還隨季節變化不同口味，深受許多年輕女孩喜愛。

CCstory林場咖啡位於羅東中正北路與倉前路交叉路口，顯眼的三角窗店面是不少在林業文化園區走踏一上午的旅人，消磨下午的首選，店內座位多且擁有整片落地窗，十分適合放鬆身心。

打開菜單，更能滿足喜愛吃甜食、喝下午茶的顧客味蕾，因店內招牌北海道生乳鬆餅口味多達8種，除了最基本的水果鬆餅、香蕉巧克力鬆餅外，還有特別的紅茶烤布蕾口味、提拉米蘇口味。

CCstory林場咖啡的鬆餅種類多元，草莓鬆餅、抹茶鬆餅，莓果森林、布丁鬆餅、香蕉巧克力鬆餅、紅茶烤布蕾鬆餅，各有擁護者，顯見店內鬆餅的綿密口感受歡迎程度。

店家還貼心提供部分鬆餅有S和L份量之分，讓家庭、情侶可以點數種口味分享，也可以點大份吃得盡興無懸念。

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路81號

電話：（03）9553647

營業時間：上午11點至晚間9點，周二公休

售價：S份量鬆餅250至280元、L份量鬆餅300至350元

(中國時報)