夾層有驚喜 外酥內軟大滿足

2019年01月27日 04:10 中國時報 盧金足 ）

台中市「橄欖愛洋蔥景觀餐廳」，特別料理的鬆餅，不只加上蘋果、奇異果和草莓等各種當令水果，還在鬆餅裡加上麻糬，口感鬆脆又有Q勁，成為超人氣的美味鬆餅。

「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳副總經理林俊良表示，餐廳提供各種異國料理，享受美食後，鬆餅甜點包括「水果巧克力鬆餅」、「Q心綜合水果鬆餅」，是客人熱門點餐的鬆餅點心。

「好不好吃，要先通過我們這一關！」林俊良說，有名餐廳股東是美食家，頭腦就是一個美食地圖，到哪裡要去哪一家吃全都瞭若指掌，加上喜歡研究吃，餐點要列入菜單前，要先讓大家吃到滿意的水準，才能讓客人吃出色香味都100分的口感。

店內人氣「Q心綜合水果鬆餅」不只賣相令人垂涎三尺，食材更實在，林俊良說，運用莓果類、蘋果、柳丁與奇異果等水果，鬆餅裡面夾上麻糬，吃到鬆餅有驚喜，搭配冰淇淋和巧克力，很多人來喝下午茶，鬆餅就是最大吸引力。

林俊良強調，「橄欖愛洋蔥」景觀餐廳不只有風景的視覺享受，餐點用心，主廚招牌的排餐、義國料理及火鍋，還有檯台飲料、鬆餅等美食，交通便利的景觀餐廳，很多遊客被像地中海的餐廳外觀吸引，更成為網美拍照打卡熱點。

地址：台中市沙鹿區中清路7段168號

電話：（04）26153989

營業時間：平日下午3點至晚間11點，假日上午11點至晚間11點，周一公休

售價：鬆餅220元

(中國時報)