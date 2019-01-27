新鮮現做不馬虎 美味充滿愛

2019年01月27日 04:10 中國時報 （林和生）

53歲的馬姍姍為照顧重度小兒麻痺導致脊髓彎曲的胞姊馬莉麗，9年前創業開起「馬妞鬆餅屋」，每賣出1份餐點，都是幫助姊姊活下去的救命錢，她的手作鬆餅完全不馬虎，選用在地食材、新鮮現做，不少人聽了她們的故事上門光顧，也帶給2人最實際的祝福。

個性樂觀的馬姍姍說，之前從事餐飲業，姊姊身體還算硬朗，跟雇主到紐西蘭創業，但半年不到，就常因呼吸困難送醫急救。醫生表示，姊姊的肺部被壓迫嚴重，必須終身靠呼吸器過日子。

返台後，每月1萬元的呼吸器租金，對姊妹來說是沉重負擔，於是利用自家庭院不到4坪的空間開起鬆餅屋，所得就作為生活與醫療開銷。

馬姍姍說，「這是美麗的誤會」，當時看到姊姊床前總擺著沒吃完的鬆餅，以為她愛吃，所以學習鬆餅製作，後來才知道，那是胞姊友人打包帶來，因為她不愛才會擺很久。

但也因為姊姊不愛吃鬆餅，所以連姊姊都認可的鬆餅，才會上架販售，目前共12種口味，其中夏季限定的芒果鬆餅，選用三地門出產的土芒果，而冬季限定的草莓鬆餅，也全是台灣本土種植的草莓，巧克力鬆餅更將調味料打進麵糊中，料理完全呈現巧思。

地址：屏東縣屏東市田中一橫巷72號

電話：（08）7233953

營業時間：上午11點至晚間7點，周一公休

售價：原味鬆餅70元、芒果鬆餅150元、草莓鬆餅170元、水果冰淇淋鬆餅150元

(中國時報)