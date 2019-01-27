冰淇淋作伴 挑逗甜食味蕾

2019年01月27日 04:10 中國時報 葉書宏 ）

新北市中和區廣福路的「清醒點」餐飲店，店內販售7種口味鬆餅，每份還附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，點1份鬆餅擁有多重不同吃法，滿足消費者不同味蕾，開店僅1年多，就成為在地人氣店家。

25歲的蘇老闆畢業於淡江大學中文系，憑著求學時期打工經驗，決定和家人在中和創業，成立「清醒點」餐飲店，店內以咖啡、飲料及簡餐為主，所有產品調配、設計，都來自他工讀經驗及胞姊在美國遊學的所見所聞。

店內鬆餅有原味、焦糖、蜂蜜、煉乳、抹茶、草莓、巧克力等7種口味。他強調，店內原物料都選擇具有公信力的廠商，儘管成本貴一點，但只想讓消費者吃得安心、開心。

有別其他餐飲店，店內鬆餅均附上香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，消費者可選擇不同吃法，吃完鬆餅後可單吃冰淇淋，或待冰淇淋融化後，當作沾醬使用。

蘇老闆說，除鬆餅外，店內招牌冷飲「盆栽奶茶」也獲不少消費者喜愛，因家人在美國時喜愛「盆栽奶茶」，因此引進台灣，重新搭配設計出滿滿台灣味的「盆栽奶茶」。

喜歡吃鬆餅的陳姓常客說，「清醒點」的鬆餅口感綿密，有別一般早餐店販售的鬆餅，還可沾鮮奶油、冰淇淋一起吃，在中和算是相當少見的特色店家，她有空就會來吃。

地址：新北市中和區廣福路93號1樓

電話：（02）82455773

營業時間：上午10點半至晚間10

點半

售價：原味鬆餅100元；焦糖、蜂蜜、煉乳、抹茶、草莓、巧克力鬆餅110元

(中國時報)