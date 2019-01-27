九份停車收費亂象 業者喊冤

2019年01月27日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

位在九份的停車場業者，遭遊客投訴標價不清挨罰，現場目前掛上「1小時200」的標價。（張穎齊攝）

民眾在臉書爆料指稱，日前在標榜「1次200元」的九份某停車場停車，結帳時卻變成「1小時200元」，怒批「這輩子永遠不去九份！」新北市交通局24日以業者未清楚公告費率再開罰1萬5000元，總計共罰4萬2000元，希望遏止當地停車亂象。業者則對此表示不滿，大呼冤枉並要求與當事人對質。

累計共罰4萬2000元

一對夫妻在臉書發文指出，先前到九份遊玩，停車時與業者談妥1次200元價格後，便留下鑰匙逛街，但離開結帳時業者竟改稱是「1小時200元」，逼他支付3小時、共600元的費用，且他還發現車上零錢不翼而飛，痛批「這輩子永遠不再去九份」。

交通局發現，業者並未取得「停車場營業登記證」，屬無證非法營業用停車用地，也未向市府呈報；另業者雖堅稱「每小時收費200元」，但現場無明確公告費率，若變更收費標準，應報請地方主管機關核備公告，24日依違反《停車場法》第25條清楚公告收費費率規定，開罰最高額度的1萬5000元，並責令限期改正。

經統計業者至今違法4次、累計罰鍰4萬2000元。

「當事人出來對質！」施姓業者昨日指出，他一直都有將「1小時200元」的價格牌清楚掛好，也沒動過車上零錢，如果當事人所言屬實，請告知車牌號碼或調行車記錄器、監視器，否則提不出證據又亂影射，他不排除提告。

請當事人出來對質

業者說，根本不知道被投訴4次，是當事人沒看清楚標價，都有講很清楚，民眾沒有當場反映也沒報警，對此直呼有夠冤枉。

(中國時報)