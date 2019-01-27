北橫施工 土方竟摻電磁爐

2019年01月27日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗北橫公路最後一哩路斗煥坪至三灣段工程爭取20多年，斥資17.9億元，於去年1月下旬終於開工動土。然日前發現路基回填土方卻摻雜有電磁爐、吸塵器等垃圾廢棄物，縣議員陳光軒26日到場了解，直批離譜。縣府工務處接獲反映後，已要求全面清除，並將針對此事提出報告處分。

議員痛批離譜

25日陳光軒接獲民眾反映，直指北橫公路斗煥坪到三灣段的平安大橋路段，路基回填土方摻有垃圾廢棄物，隨即請助理到場了解，發現塵土中掩埋著輪胎、吸塵器、安全帽、寶特瓶等廢棄物。他26日上午再度前往，現場工人已陸續清出電磁爐、鐵條、麻布袋等廢棄物。

陳光軒見土方清出的廢棄物堆成一座小山，直呼太離譜，擔心使用充滿雜物的土方造成路基不穩，進而影響用路人安全。他要求縣府工務處了解，並懷疑已完工路段是否也摻有廢棄物，呼籲政風相關單位徹查。

要求全面清除

縣府工務處長趙清榮接獲議員反映後，立刻追查並要求施工單位清除現場土石以外的雜物，他說明，土方包商載運前未將雜物清除，料源控管出問題，直指那些廢棄物不能回填，更不能進入施工場域，要求工程單位加強控管土方來源，並提出檢討報告進行處分。

趙清榮說明，完工路段皆已經過壓實度等相關檢測合格，且路基級配層為30公分，若土方摻有雜物，在鋪整時定會被發現且移除。

(中國時報)