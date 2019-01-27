東興路打通 往13期只要1分鐘
台中市東興路打通為連接南區東興路及13期重畫區重要聯通道路！市府建設局投入3857萬元預算執行，26日舉行完工通車典禮，讓原本15分鐘路程縮減為1分鐘。市長盧秀燕說，未來會加快速度，建設都市道路縫合、地下道填平，為市民帶來更安全便利交通。
加速都市縫合建設
盧秀燕說，鐵路高架化從前市長胡志強時期開始推動，在她及多位立委協助成功推動建設；隨鐵路高架化，平面道路需接續縫合，這次打通道路長度雖僅13公尺，但讓15分鐘路程縮短為1分鐘，趕在春節前如期如質完工，是「獻給南區一個新年禮物」。
盧秀燕指出，感謝立委黃國書等人共同奔走，也感謝前市長林佳龍協助在任內讓這條路動工，她上任後也接續協助推動，順利讓這條路如期完工；未來也會加快速度，縫合都市、地下道填平等建設。
可促進東南區發展
立委黃國書表示，東興路打通工程已努力推動多年，他積極協調台鐵協助，並協助都市計畫變更；感謝前市長胡志強、林佳龍及市長盧秀燕成功讓東興路打通工程在春節前完成；這是台中市都市縫合最重要的一條道路，促進東南區發展。
建設局強調，台中市區內南北向主要交通動線之一的東興路貫穿西屯、南屯及南區，長期因土地未開闢及鐵路阻隔無法連通阻礙地方發展；26日先行開放鐵路高架化平面道路通車，成為往來貫通西屯、南屯與南區一條快捷道路，讓中山醫大學生上下學更安全、方便。
(中國時報)
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