新住民圍爐 陸越印一家人

2019年01月27日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市新住民總數約3萬3000人，台南市政府今年首度於農曆年前邀新住民圍爐，在關廟區席開20桌宴請來自大陸、越南、印尼等60個新住民家庭；從印尼嫁來台18年的鄭凱蒂說，藉由圍爐凝聚各國新住民，大家也能推薦自己家鄉文化特色，難得且溫馨。

南市府席開20桌

台南市新住民人口以大陸籍居冠，約占6成5，其次是越南。新住民受限文化、民情不同，向來多習慣與自己家鄉姊妹往來，台南市設置3處新住民家庭服務中心，平日提供關懷訪視，也不定期辦理活動，提供新住民個人支持、家庭支持。

社會局指出，往年農曆年前都是新住民家庭服務中心各自辦理過年應景活動，今年是頭一回聚集大家舉辦圍爐，超過200位新住民家庭成員一同呷辦桌，其中，不乏有新住民帶著婆婆、3代同堂一起圍爐。

印尼舞美感十足

39歲鄭凱蒂嫁來台灣18年，最初是從事看護，在雇主介紹下嫁給丈夫，目前擔任翻譯，育有2個小孩。她說，很多人聽到她從印尼嫁來台，多直覺就是來當外勞，這也是很多人對印尼的第一印象，她認為，多走出去參加活動，有助於提升自己家鄉文化，她昨天與朋友表演印尼傳統舞蹈，「我們的傳統文化很美」。

來自越南的翠兒同樣嫁來台18年，感謝婆婆對她的包容與協助，讓她早早融入台灣，婆媳還一起合唱台語歌曲「愛拚才會贏」，讓人感受跨越國籍、世代融合的婆媳情誼。社會局長黃志中也與在場新住民家庭一起許下新年希望，他說，圍爐除了分享各國不同文化及美食，最重要是關懷新住民。

(中國時報)