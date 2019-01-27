韓流吹暖房市 台商團搶看屋

2019年01月27日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄房市回暖，上海台商團約60人26日到高雄看屋，現場成交1戶1700萬元的房子，展現購買力度。京城建設總經理陳添進表示，近2個月的業績與去年同期相比，多了近3成看屋的民眾，顯然與韓流效應有關，盼藉台商團看屋，將產業移回台灣，增加南部就業機會。

現場成交1戶1700萬

上海台商團26、27日一連參觀京城集團4個建案，包括綠翡翠、京城大苑、時尚京城及鉅誕，都是京城集團目前在線上熱銷建案。這次參訪行程是在韓國瑜當選高雄市長後才開始安排的，在台商回台過年前期間成行，準備時間相當匆促，但報名人數相當踴躍。

由於有許多台商沒能參加這次行程，必須排第2團前來高雄賞屋了。台商媳婦朱萍說，她在上海的房子價值9000萬新台幣，面積是68坪，高雄的房子比上海便宜多了，她看好韓流，準備在台灣置產。

讚比上海便宜多了

「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這是韓國瑜在選前的競選口號。韓國瑜當選高雄市長以來，高雄的能見度提高，不但國內旅遊人數一直增加，大陸來台旅客也因而增加。投資方面，不但辦公室需求大增，也常有工業用地需求的訊息出現。業者表示，從投資方面的辦公室、廠房需求，就可以看出趨勢正在成形當中。

這次台商鎖定高雄的建案，主要是看中京城集團在高雄地產界的優勢，在高雄最精華地段如博愛特區及美術館特區等。一名不願具名的陳姓會長說，之後還可以辦好幾個團來台看屋，許多台商對投資高雄很感興趣。

(中國時報)