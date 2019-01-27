5賓士霸停校園 侯要究責
新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言將自家5部賓士車霸停校園還涉竊電，新北市長侯友宜26日表示，校長一定要身教重於言教，這是一個非常不好的示範，「不管退休與否，該追究的責任還是會追究」。
侯友宜昨日上午前往蘆洲湧蓮寺發送春聯及福袋，有不少民眾不到7點就來等候，對此侯友宜表示，湧蓮寺是蘆洲重要的宗教信仰中心，他到湧蓮寺參拜並發福袋和春聯跟民眾結緣，希望民眾今年都可以快快樂樂過一個好春節，大小事情平安順利。
外傳警政人事異動案卡關、新北市警察局長胡木源也可能異動，侯友宜指出，他一直期待警政工作不要受到太多干擾，才能保持行政中立、捍衛社會治安，讓台灣的治安一天比一天好。
侯友宜說，對於警政人事，應該要依循從早期到現在行之多年的制度，根據績效、年資、倫理、階級各方面全盤性考量，讓警政署能夠充分讓人事完全發揮他應扮演的角色跟功能，這樣子才能夠團結一致，捍衛整個社會治安。
瑞芳欽賢國中校長游文言把自家5賓霸停學校，侯友宜表示，「這個行為實在是很不好，也是一個非常不好的示範，尤其在學校」。
侯友宜說，他最重視品德教育，校長一定要身教重於言教，要以身作則、作為同學的榜樣，這個校長行為「非常的不恰當也很離譜」，市府已把校長行為送到考績委員會嚴懲。
侯友宜強調，雖然該校長前天已當面跟教育局長報告，並於2月1日自己申請退休，但「不管退休與否，該追究的責任，市府還是會追究」。
(中國時報)
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