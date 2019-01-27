楊文科當邱比特 70名男女脫魯

2019年01月27日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣70名未婚男女26日齊聚一堂，由縣長楊文科夫婦擔任愛神邱比特，安排浪漫愛情聯誼，將參與者成功「送作堆」，楊也分享結婚40年的個人經驗，鼓勵未婚男女們除了拚事業，也要努力開發愛情，進而建築婚姻，享受幸福人生。

楊文科上任後除了拚經濟也關心年輕族群，創立青年事務中心協助年輕人生活大小事，第一場大型活動鎖定未婚族群，舉辦「漫漫藝日緣」聯誼活動，幫助未婚男女搭起愛的橋梁，活動未演先轟動，名額瞬間秒殺，凸顯單身縣民對婚姻愛情的期待。

昨聯誼活動特別選在浪漫的竹東蕭如松藝術園區，讓參加男女首次會面，為避免尷尬，透過小遊戲增進互動，讓大夥拉近距離，最後互留聯絡方式，楊文科夫婦到場參加這場愛的饗宴，鼓勵參與者別害羞，勇敢追愛。

楊文科說，他年輕時為生活打拼，一心只想工作，沒有談戀愛，結婚迄今走過40個年頭，當縣長後最想幫青年成家立業。他並說，隨著時代更迭，年輕人懂得賺錢，懂得生活，卻缺少交友機會，盼藉聯誼，讓年輕人多認識朋友，未來縣府會到各鄉鎮舉辦就業活動。

青年事務中心主任田永元表示，除了為年輕人牽線創造成家機會，下一步將規畫在地選才、就地徵才，並與竹北就業中心、縣政府勞工處及數間科技大廠人資處合作，增加縣內青年們的就業機會。

(中國時報)