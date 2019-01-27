蘇貞昌想仿效 要公務員皮繃緊

2019年01月27日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

行政院長蘇貞昌上任後首度下鄉「接地氣」，26日衝到台中參訪木工機械大廠「勝源機械」。蘇貞昌得知該廠開發「數位聯網平台」，透過雲端就能即時掌握生產線動態；他立即打趣說，行政院也要開發一套，以後他坐在辦公室就能看到問題，不用四處跑來跑去，但公務人員可能「皮就要繃緊一點」！

蘇貞昌在經濟部長沈榮津、工業局長呂正華及立委林靜儀等人陪同下南下參訪。勝源機械董事長張聰捷簡報，並介紹「智慧機械聯網平台」，將設備運作狀態的數據全面數位化；透過雲端便可遠端即時監控生產線動態，技術與全球大廠平起平坐。

蘇貞昌稱讚「智慧機械聯網平台」，並拋出「雲端管理國家機器」構想，希望行政機關也能導入類似的智慧化生產線，還要台下的經濟部長沈榮津與廠商研究看看。蘇貞昌表示，如果公文跑太慢或處理不好，也能出現訊號，這樣政府效能一定會提高。

蘇貞昌表示，如此一來他坐在辦公室就能看到問題，不用四處跑來跑去；但公務員可能「皮就要繃緊一點」。蘇貞昌話鋒一轉，要求各部會「接地氣」！他說，廠商到國外參展或申請專利，相關部會一定要給予協助，而非讓廠商單打獨鬥。

蘇貞昌說，政府訂定法律，應考量各行各業有所不同，不能如「一例一休」，以同一法律限制所有人。

(中國時報)