蔡英文盯防疫 為布袋海巡打氣

2019年01月27日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

蔡英文總統26日巡視布袋海巡隊，致贈春節加菜金慰勞海巡弟兄辛苦，並指示加強非洲豬瘟檢疫，防堵疫情滴水不漏，因為她是第1位到隊部視察的總統，受到熱烈歡迎，下午則參加中華扶輪教育基金會頒獎，場面安靜。

蔡英文表示，防範非洲豬瘟疫情，必須全國動起來、傾全力嚴防，政府的目標與海巡任務一樣，要把疫情阻絕於境外，做好邊境防禦，除了提高扣留越界陸船裁罰金額，也提醒國人千萬不要攜帶肉品進來，全國豬瘟防疫網，機場海關、海巡查驗都很關鍵，海上執法要積極查緝走私、跟漁民溝通宣導，請把握最嚴謹的態度、最高的防疫標準、做好長期作戰的心理準備等3大原則。

蔡英文由海巡署長李仲威、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同巡視布袋海巡隊，海巡隊長李松樵說，布袋海巡隊成立21年來首次有總統來加油打氣，親贈加菜金、春聯、福袋等吉祥物，還登上編號3563海巡艇，弟兄們很欣喜。

被同事封為「救難王」的分隊長陳進益，屢次執行海上救難任務有功，獲107年全國模範公務人員表揚，本月7日才受邀到總統府獲總統接見，沒想到昨又面見總統，且蔡英文登上的3563巡艇，他正是艇長，近距離介紹艇上設施，特別振奮。

蔡英文下午參加中華扶輪教育基金會創立43周年暨2018-2019年度中華扶輪獎學金活動，期勉獲獎的碩博士生將來學有所成，不要忘了回饋社會，繼續傳承扶輪「超我服務」精神。

中華扶輪教育基金會董事長陳茂仁致詞說，基金會1975年創立至今，共獎助4466名學子，包括國內外在學碩博班研究生4224名，許多獲獎者已在各行各業奉獻所學。

(中國時報)