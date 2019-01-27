有光新春 勝利星村亮燈

2019年01月27日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，屏東市勝利星村燈區走懷舊、童趣風，充滿濃眷村味，亮燈後即湧入許多民眾賞燈、看表演、逛市集，為燈會先掀起一波熱潮。燈會期間周末假日下午3點，在青島街有街頭藝人表演及各類型音樂會，邀請民眾一起參與。

勝利星村燈區以「有光新春」為主題，以遊憩、春節、眷村懷舊、屏東特色規畫呈現，除了鐵皮玩具機器人、小豬撲滿、大型玩偶熊3大主題花燈，還有眷村燈區代言人「屏東小P孩」，都成為民眾拍照打卡的熱點。

除了中山路及青島街主街區，走進眷村巷弄間，還有剪紙、麻將桌、醬菜車、電玩小精靈等不同主題作品，伴隨早期經典歌曲，讓人彷彿走進時光隧道，重溫眷村與兒時回憶。眷村特色店家也布置各式應景的年節燈飾，讓整個燈區充滿濃濃年味。

26日晚上舉辦搖滾沸騰之夜，邀請墾丁春浪及貢寮國際海洋音樂祭的總冠軍隊伍，點燃民眾熱情。27日晚上邀請王瑞瑜、南方二重唱、李明德、殷正洋等知名民歌手，帶來多首膾炙人口的經典民歌，喜愛民歌的觀眾不要錯過。

文化處表示，即日起至3月3日的周末假日在青島街，下午3點起有街頭藝人表演、各類型音樂、文創美食市集，晚上上7時30分有音樂藝術演出，邀請民眾一同歡度新年。

(中國時報)