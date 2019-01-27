太平山莊上千遊客等雪

2019年01月27日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

冷氣團發威氣溫不斷下降，加上適逢周休假期，許多遊客不約而同往衝往高山遊樂區等待下雪，太平山莊26日下午湧入上千遊客，雖然冷得直發抖，但卻絲毫沒有減少期待下雪的興致。

冷氣團南下各地明顯轉冷，北部平地下探10度低溫，但此次冷氣團偏乾冷，水氣較少，高山下雪機率也較低，即使如此，依舊有相當多的遊客利用農曆年前周休假日前往太平山賞景，並期盼能看到下雪。

昨天下午1時30分左右，太平山莊氣溫已降至1度，但水氣不足，只有濃霧沒有下雪，一旦水氣及溫度能配合，就能看到雪景。

太平山莊工作人員說，如果入夜後溫度繼續下降，加上足夠的水氣配合，就會下雪，一旦開始下雪且路面結冰，太平山遊樂區將立即實施交通管制，呼籲遊客配合，以防發生意外。

(中國時報)