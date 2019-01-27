歲末送暖 障友免費肝癌篩檢
市府衛生局與肝病防治學術基金會、國際扶輪台北市華中扶輪社26日舉行「有愛無礙免費肝炎肝癌篩檢活動」，提供身障朋友免費肝病、血液常規及腹部超音波檢查，肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，近年學者研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量愈高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險，不可不重視。
桃園市身心障礙人數有8萬3585人，占總人口數約3.76％，市長鄭文燦表示，市府團隊長期倡議維護身心障礙者基本權益，更積極營造友善環境，規畫完善福利服務，讓身障朋友享有完善教育、就業、就醫及優良居家生活的權益。
根據衛生福利部2018年公布統計資料顯示，惡性腫瘤為國人十大死因之首，其中肝癌位居癌症死因第2位，慢性肝病及肝硬化亦列於國人十大死因第10位，而桃園市在2017年就有460名市民死於肝癌及有330名死於慢性肝病及肝硬化。
衛生局長王文彥表示，市府及肝病防治學術基金會、華中扶輪社合作辦理桃園市迎春送暖有愛無礙免費肝炎肝癌篩檢活動，希望透過篩檢發現異常個案，後續由衛生局、轄內衛生所及肝病防治學術基金會協助追蹤治療維護健康。
楊培銘表示，B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，皆由血液和體液傳染，再經過20至30年演變後，就可能逐漸病發肝硬化及肝癌，這次保肝篩檢特別關懷身障朋友，期盼早期發現、早期治療，永遠免做肝苦人。
(中國時報)
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