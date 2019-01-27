高鐵傳愛 27弱勢童台北拓視野
埔里在地社團「台灣社會工作實務發展協會」長期關懷弱勢孩童。該團體與立委馬文君、心心星公益平台共同牽線爭取台灣高鐵贊助，將邀請27名弱勢孩童於29與30日來趟台北二日遊，引領小朋友們開眼界、親近101大樓圓夢。
這項名為「『高鐵傳愛．讓想像台北成真』偏鄉孩童都會生活體驗營」高鐵贈票儀式，26日在埔里社工實協愛飛翔夢想基地舉行；27名即免費到台北二日遊的小朋友們，各個顯得格外期待與興奮。
馬文君說，這群孩子多來自單親、原住民或新住民等經濟弱勢家庭；因他們日常生活環境中，常需面臨經濟、照顧壓力、教養困難、關係緊張等風險情境，導致學習偏向單調、缺乏多元性。
社工實協希望在寒假帶孩子們出去探險、規畫學習體驗營，將所見所聞成為生活的滋養與能量；讓他們瞧見更大世界，藉機鼓舞努力向上的動力。
埔里社工實協指出，這次能夠成行，感謝各界協助募集資源。南投縣政府、埔里鎮公所、台北101等投入贊助，讓這群孩子有機會接觸更廣視野。
(中國時報)
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