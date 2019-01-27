廚餘回收 油水分離製飼料
雲林縣國家清潔周26日於北港鎮水道頭文化園區起跑，縣長張麗善除邀請民眾共同打造優質的雲林清淨環境，也呼籲民眾配合廚餘油水分離回收再利用製成飼料，不要用廚餘養豬，共同防範非洲豬瘟。
雲林縣環保局配合全國一起大掃除活動，宣導春節前1周為國家清潔周，26日在北港鎮水道頭文化園區舉辦國家清潔周起跑，由縣長張麗善、北港鎮長蕭永義等人共同主持，同時表揚「低碳永續家園認證評等制度」榮獲銀級與銅級評等的12個鄉鎮市與社區。
張麗善呼籲，雲林縣為了防範非洲豬瘟，率先宣布全縣禁止廚餘養豬，為了杜絕疫情擴散，請民眾在生、熟廚餘的分類及處理要特別用心，希望在大家共同努力下，成功守護台灣養豬產業，確保大家享用1碗滷肉飯的小確幸。
張麗善指出，雲林是養豬大縣，豬隻數量達146萬頭，養豬產業占全縣農業產值30％，雲林縣已全面禁止廚餘養豬，避免非洲豬瘟藉由廚餘傳染，若等到豬瘟發生後才禁止廚餘養豬，雲林養豬產業一定會崩盤。
雲林縣環保局也將草擬「清潔隊回收廚餘事業廢棄物收費標準定型化契約」，未來將以桶計費，回收後送入化製廠焚燒，雲林縣會建立廚餘回收SOP，提供給外縣市參考。張麗善強調，杜絕非洲豬瘟病毒傳播，全面禁止廚餘養豬是最有效的辦法。
(中國時報)
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