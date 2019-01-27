清明假期離島機位 開搶

2019年01月27日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

農曆春節假期還未到來，緊接著清明節連續假期離島機位訂位即展開，航空公司提供澎湖航線798架次、6萬5526個座位數，將於28日上午9時起統一開放訂位及購票。

今年清明節連續假日於4月4日（周四）至7日（周日），交通部民航局參酌以往連續假期旅客搭機需求型態，規畫3日至8日是航空疏運期，共計6天。

民航局指出，航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線列為疏運重點，特別納入管制航線，機票使用限制也將比照農曆春節加註「限當日當班次」、「逾期作廢」。

鑒於往年連續假期的機票加註使用限制，確實有效地降低訂位後未搭乘的比例，旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依規定辦理退票，維護自身權益。

澎湖縣政府旅遊處提醒，若民眾於28日開放訂位日仍訂不到機位，可逕洽各航空公司客服專線候補訂位，屆時縣府將依候補數據陳報民航局協調各航空公司，後續視實際需求狀況適時增開航班。

(中國時報)