鄭世維市場拜票 余天回防固樁

2019年01月27日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市第三選區立委補選選情持續增溫，綠營老將余天26日清晨6點就到三重的大台北批發市場掃街拜票，藍營戰將鄭世維則至力行市場向民眾拜年；27日鄭世維請來前總統馬英九陪同到大同市場、三和市場發送春聯，余天則是立刻回防力行市場，固樁意味濃厚。

鄭世維昨日上午在太太及國民黨不分區立委柯志恩陪同下，前往力行市場向採辦年貨的民眾拜年，受到民眾及攤商熱烈歡迎，還有攤商丟下手邊生意只為了給鄭世維一個擁抱。

鄭世維指出，力行市場鄰近三重果菜批發市場、魚市場，共有1000多個攤商，且從早到晚都有新鮮蔬果供應，還有不少店舖式水果攤，但周遭巷弄狹小交通不便，未來他進到立法院，就會邀中央相關部會及新北市府共同研議市場改建問題。

鄭世維表示，繼昨日邀請國民黨婦女部主任柯志恩陪同掃街拜票，27日前總統馬英九來到三重大同市場、三和市場和他發送春聯。他透露，吳敦義、王金平、朱立倫等國民黨內大咖也會前來幫他助選。

鄭世維打趣說，現在正在跟韓市長接洽，如果韓市長還沒有辦法過來，「看看他的紅包能不能先來」。

余天昨日一早前往大台北批發市場掃街拜票，並逐一向攤商和民眾致意，攤商也贈送象徵好彩頭的菜頭並高呼凍蒜。他說，對補選非常有信心，由於先前就曾當過三重立委，一直以來都有持續在三重地方拜訪，也希望鄉親能繼續支持，讓他延續最優質服務。

巧合的是，鄭世維昨日才剛去力行市場拜票，余天立刻就在今天安排到力行市場參加三重區農產品產銷技術推展協會年終尾牙歲末聚餐，固樁意味十足。

(中國時報)