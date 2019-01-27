百隻死雞遭棄 確診禽流感
新竹縣新豐鄉臨海道路及新豐溪一帶，21、22日連續2天被發現棄置死雞，家畜疾病防治所派員勘查並採樣，發現死亡土雞各約100隻，送驗確定為H5亞型禽流感病毒，已派員消毒並啟動防疫機制，全面杜絕疫情。
家畜疾病防治所長彭正宇表示，新豐鄉鳳鼻隧道北端鄰海道路附近，及新豐鄉瑞興國小附近新豐溪連兩日被通報發現大量死雞遭棄置，家畜疾病防治所接獲通報後，防疫人員赴現場了解。
防疫人員於現場發現棄置死亡土雞各約100隻，採樣依《動物傳染病防治條例》規定完成清運，並將採樣死亡雞隻，送行政院農業委員會淡水家畜衛生試驗所進行診斷，25日確診是帶有H5亞型的禽流感病毒。
經抽查周邊3公里養禽場並無疫情，依法立即啟動防疫機制，並派遣防疫消毒車於當地進行消毒，環保局及縣警局也針對棄雞屍元凶展開追查。
目前繁殖業者對於感染禽流感的家禽，唯一的處理方式就是撲殺，隨意棄置行為屢見不顯。
彭正宇表示，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地鄉鎮市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體者，依據《動物傳染病防治條例》，最高可處新台幣100萬元罰鍰。
(中國時報)
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