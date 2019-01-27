台中刈包吉 席開百桌濟寒士
台中後車頭發展協會理事長、市議員鄭功進，連續5年與西北獅子會理事長黃文龍舉「歲末寒冬送暖圍爐宴」，26日於四育國中現場席開113桌提供台中在地小吃，並提供就業機會協助寒士走出困頓；副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕，提早發小紅包，希望獎勵學生們勤奮向學。
鄭功進表示，自己來自基層，也沒有顯赫家世背景，能夠順利當上民代，是受到社會上許多人的幫忙，才能走到這一步；捐出選舉補助款只是拋磚引玉；希望透過這次圍爐機會，邀請接受媒合成功就業滿周年的寒士，分享他們的求職祕訣，希望寒冬送暖活動不只救急，也要救窮。
梁姓業者說，他每年都會準備上千份米糕，希望給弱勢家庭在農曆年前也能吃飽穿暖；這次同意提供50個工作機會，讓有心重返職場的寒士「有個工作好過年」。
台中地檢署與犯罪被害人保護協會台中分會26日舉辦「暖陽馨喜迎春餐會」，邀請馨生人家庭400多人參加，席開50桌，鼓勵馨生人走出生命低潮共聚歡慶迎接新年。
民進黨主席卓榮泰應邀參加不孕症權威李茂盛舉辦寒冬送暖活動！他期許民進黨轉型成服務型政黨，就是要更深入基層，了解鄉親所需要的是什麼？這才是台灣社會需要的執政黨。
(中國時報)
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