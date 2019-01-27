青農精益求精 楊桃外銷美港

2019年01月27日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

楊桃青農拚外銷，自己找出路。當許多人還在吵「貨出去、人進來」，台南市楠西區「好好農場」青農陳鴻翰正忙著把要外銷的楊桃裝箱，而這已經是他今年第2次採果出貨。

楠西區是全國最大楊桃種植區，據統計，2017年全台楊桃種植面積約855.9公頃，台南市364公頃，楠西就占了327公頃。

今年30歲的青農陳鴻翰，家族都在楠西種水果，他從小跟著阿公、爸爸種芒果、楊桃。1987年，全台楊桃種植面積曾高達3049公頃，但多年前媒體報導腎病患者食用楊桃而中毒，導致楊桃銷量一落千丈，楠西楊桃園紛紛砍掉改種芒果、芭樂、棗子。

陳鴻翰當完兵後，回家幫父母種水果，重新思考自家農場定位，找前輩學習農作技巧、參加農民學院，成立「好好農場」，期許種出讓消費者安心的水果。

楊桃在國內雖不受青睞，但在歐美常用來做沙拉入菜。由於產期長、耐儲運，楠西楊桃外銷歐美、香港占有一席之地。陳鴻翰接手農場後，專攻外銷市場，農場銷美楊桃以青邊、金龍品種為主，目前大顆青邊1箱3.6公斤、9至18顆裝價錢約可賣130至140元。

「要做外銷，農藥施用就要按他們的藥檢規則走，生產管理都比做內銷市場還要麻煩。」陳鴻翰說，除了要符合藥檢規則，為了怕產生抗藥性，還要去學製作無毒有機資材、自製液肥，提高水果品質。畢竟，有好的品質才有助貿易商去談價格、開拓更多外銷訂單。

(中國時報)