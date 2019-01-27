走過創傷 台東航站琴人療癒人心

2019年01月27日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

39歲的吳坤穎6年前1場車禍造成腦部神經受創，在母親鼓勵下以彈琴當復健，常到各醫院彈奏，療癒人心；立委劉櫂豪向民航局爭取一架鋼琴，放在台東豐年機場航站大廳，吳坤穎受邀每周固定在航站大廳獻藝，偶爾也有旅客上去四手聯彈，讓台東機場增添了不少音樂氣息。

台東機場航站大廳琴音繚繞，吳坤穎雙手流暢地在黑白鍵上飛舞，很難想像，6年前他僅能使用左手「一指神功」彈琴，全身上下都需要輔具協助。

吳坤穎6年前發生重大車禍後，一度讓他自暴自棄，在媽媽的陪伴下，堅強復健，至今能流利彈琴，常到各教會、醫院司琴，目前更獲邀擔任台東豐年機場音樂志工，每周3天的彈奏鋼琴，為來往的旅客帶來驚喜，他的故事也激勵了許多人。

立委劉櫂豪26日專程到豐年機場聽吳坤穎彈琴，他說，曾在英國一個小鎮的火車站搭早班火車時，聽到一名清潔工彈琴，令他印象深刻，因此當台東豐年機場改建完成後，向民航局長林國顯建議購置鋼琴，讓台東機場也能有溫暖人心的音樂。

台東航空站主任詹淮元表示，該站是全台唯一有現場鋼琴演奏的航空站，坤穎在彈奏時，常常有外國人、小朋友一起上去4手聯彈，讓候機大廳更加活潑熱鬧，航站也歡迎音樂教室的學生前往練習，還可以訓練在大眾面前表演的膽量。

(中國時報)