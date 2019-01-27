動物園特展 重現林旺與馬蘭
曾是台北市立動物園最具知名度的動物明星大象「林旺」與「馬蘭」，將以骨骼標本樣貌重新在民眾面前現身，由林旺和馬蘭代言的「象足跡象前進」特展30日上午10時起在主軸步道前廣場登場，要引領大家跟著大象足跡進入大象的世界。
前年適逢林旺百歲冥誕，國立自然科學博物館向台北市立動物園出借林旺和馬蘭骨骼標本策畫「象群特展」，經過4個多月研究及組裝，讓林旺、馬蘭站起來與古象群古今相望，去年骨骼標本移至國立台灣博物館展出。
今年林旺、馬蘭的骨骼標本終於回到當時安享天年的市立動物園，在「象足跡象前進」特展展出，動物園以作為現代方舟的角度，運用寓教於樂方式，揭開大象生活、行為與棲息環境的奧祕，帶領遊客更了解熱帶雨林區亞洲象及非洲動物區的非洲象。
園方表示，全球因象牙盜獵和人類活動範圍擴大，導致大象棲息地持續喪失，亞洲象與非洲象都面臨不同程度的族群存續危機，台北市立動物園2015年和日本旭山動物園簽署保育合作備忘錄，一起參與婆羅洲侏儒象的域內保育計畫，並透過專業技術交流，致力協助保育野生大象。
今年是台北市立動物園的熱帶雨林主題年，「象足跡象前進」特展除了回顧林旺、馬蘭帶給社會的快樂回憶，盼從生命教育帶來保育動力，在大眾喜歡大象的同時，也能關注野生大象生存現況，從生活中的行動，例如支持友善農作、認證棕櫚油等作為，貢獻己力保育全球野生動物。
(中國時報)
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