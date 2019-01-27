蘇揆接地氣 訪東門市場

2019年01月27日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

東門市場在新竹市政府4年擘畫下，成為年輕朋友一圓創業夢想的場域。26日下午行政院長蘇貞昌在經濟部長沈榮津、立委柯建銘、行政院發言人Kolas Yotaka與新竹市長林智堅陪同下，見證東門市場的蛻變。蘇貞昌笑說，過去他是帶著祝福來、帶著貢丸美食走，現在當了行政院長，他不只帶來祝福，也要帶來經費。

蘇貞昌巡禮參訪店家包括東市1001、Coffee Shot、享初食堂及小東門，即結合各家特色餐點蚵仔麵線、綜合日式炸物、滷味及招牌咖啡，讓蘇貞昌見識到新竹青年的無限創意與無盡活力。蘇貞昌在一桌美食前表示，傳統創新並非不相容，他看到林智堅把傳統的百年老市場加上創新的元素，用地方創生活化起來，帶來了生意、商機，也帶來了活力。

「網路上盛傳新竹有個地方，白天傳統市場，晚上變身夜店，原來是東門市場。」蘇貞昌笑說，為讓東門市場更受歡迎，行政院一定繼續大力支持，讓老市場更能活化、創新，讓大家能夠到這個地方來「接地氣」。蘇貞昌指出，新竹有很多需要的建設，林智堅也提出很多具體的需要，他很清楚「這一餐不是免費的」，他是帶著祝福跟經費前來支持的。

為升級東門市場成為觀光新亮點，提供百年傳統市場更優質及安全的消費環境，產發處長吳甲天表示，市政府投入4350萬元，針對東門市場進行整建工程，另也爭取到前瞻基礎建設經費1808萬，將進行耐震補強作業，2018年底更透過節能招牌補助，汰換20處攤商環保節能招牌，盼賦予老市場展新的樣貌。

林智堅指出，東門市場有著白天、夜晚的不同風貌，白天擺著蔬果雜貨的走廊，是挑選食材的好去處，晚間則賣起泰式、日本料理、創意麵線、酒吧、咖啡店等，店家協力合作、彼此活絡，發揮共享共好的精神。

(中國時報)