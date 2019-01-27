柯呈枋推創意春聯 黃振彥邀大師揮毫
彰化立委補選掀熱戰，迎接新春，參選人紛紛在傳統年味號召支持群眾！國民黨提名參選人柯呈枋26日在鹿港新祖宮發表「翻轉春聯及創意紅包」；民進黨提名人黃振彥邀請書法名家揮毫贈春聯。
彰化立委選戰3月16日投開票，參選人紛紛把握年節特色，柯呈枋團隊設置大型2米高的「翻轉春聯」，淋漓盡致呈現中文特色，拔高「賀新年」翻轉90度變成「快樂豬」；巧妙寓意和吉祥祝福，讓人眼睛一亮，象徵新的一年時來運轉，轉動幸福。
柯呈枋說，在中央、地方政府服務23年，這次立委補選希望透過「創意」，提高彰化發展定位格局；結合文化資產、觀光旅遊、資產保存、獨特性的概念下，以創品牌、擴通路為基底，打造一鄉一特色，建構完善且舒適的觀光資源，提升發展空間。
民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥也馬不停蹄，在和美仁愛市場邀請書法大師現場揮毫贈春聯；27日則在鹿港龍山寺前廣場舉辦「願景能實現」新春恭喜贈春聯」。邀請鹿港當代名書法家林俊臣現場揮亳，也邀請彰化師範大學EMBA音樂社熱情演出。
(中國時報)
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