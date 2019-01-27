北港大復戲院 暌違27載首映
北港鎮大復戲院由縣府列為歷史建築並爭取經費修復活化，26日舉辦大復戲院工地現場展，進行停業27年後首映會，目前整修進度約50％，預計今年6月完工、9月開幕，將做為地方藝文展場，重現大復戲院舊稱「北港座」風華。
大復戲院創立於1930年，日治時期稱為「北港座」，可容納400人，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及後，27年前停止營業。
大復戲院在2009年6月公告登錄為雲林縣歷史建築，2015年完成修復調查研究計畫及規畫設計，2016年獲得文化部補助加上縣府配合款，總維修經費達2255萬元，26日由縣長張麗善、文化處長陳璧君、北港鎮長蕭永義等人主持工地現場展。
張麗善表示，北港鎮最輝煌時期有大復、北港、振興、國賓4間戲院，其中，大復戲院在日據時代名為「北港座」，1945年改名「大復戲院」，1992年停業，2018年戲院所有權人龔氏家族同意縣府整修後使用20年，老戲院因而得到保存與重生契機。
陳璧君指出，北港大復戲院修復工程於2018年3月開工，預計今年6月完工、9月開幕。為提供民眾深入體驗歷史建築修復過程，縣府與監造建築師、承作廠商、工作記錄團隊特別於26日在北港大復戲院修復現場舉辦工地現場展。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。