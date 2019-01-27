北港大復戲院 暌違27載首映

2019年01月27日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港鎮大復戲院由縣府列為歷史建築並爭取經費修復活化，26日舉辦大復戲院工地現場展，進行停業27年後首映會，目前整修進度約50％，預計今年6月完工、9月開幕，將做為地方藝文展場，重現大復戲院舊稱「北港座」風華。

大復戲院創立於1930年，日治時期稱為「北港座」，可容納400人，台灣光復後改名為大復戲院。早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到此演出，風光一時，直到電視普及後，27年前停止營業。

大復戲院在2009年6月公告登錄為雲林縣歷史建築，2015年完成修復調查研究計畫及規畫設計，2016年獲得文化部補助加上縣府配合款，總維修經費達2255萬元，26日由縣長張麗善、文化處長陳璧君、北港鎮長蕭永義等人主持工地現場展。

張麗善表示，北港鎮最輝煌時期有大復、北港、振興、國賓4間戲院，其中，大復戲院在日據時代名為「北港座」，1945年改名「大復戲院」，1992年停業，2018年戲院所有權人龔氏家族同意縣府整修後使用20年，老戲院因而得到保存與重生契機。

陳璧君指出，北港大復戲院修復工程於2018年3月開工，預計今年6月完工、9月開幕。為提供民眾深入體驗歷史建築修復過程，縣府與監造建築師、承作廠商、工作記錄團隊特別於26日在北港大復戲院修復現場舉辦工地現場展。

(中國時報)