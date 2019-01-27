家扶助學市集 人氣搶搶滾
台東家扶中心為幫助縣內2000名弱勢學童穩定安心就學，26日舉辦「家扶‧愛市集～貧困家庭兒童助學活動」，籌募獎助學金，吸引不少民眾「血拼」做愛心，家扶中心表示，上半年度目標是700萬元，目前還有90萬元缺口，由於農曆過年後就要開學，時間相當急迫，希望社會各界愛心人士支持這群向學的孩子。
寒流來襲，台東家扶中心在南京路廣場舉辦的「家扶‧愛市集～貧困家庭兒童助學活動」，卻是人氣「搶搶滾」，除了吸引大批人潮採購以外，縣長饒慶鈴花了1萬元買下前縣長黃健庭收藏的熱氣球紀念勳章義賣品，立委劉櫂豪、市長張國洲、議長吳秀華也以實際行動支持愛心市集。
另外，喜年來公司捐贈助學金20萬元，屏科大學台東縣校友會捐贈助學金13萬7千元，使這場助學活動更增添溫暖，家扶學童則用音樂、舞蹈表演做為回饋，扶助中家長也秀出自己製作手工藝品及生活美食。
台東家扶中心主任陳乘斌表示，這次的愛市集，人潮比往年踴躍，但是物資比往年少，1天下來義賣所得約42萬元。
他說，今年要幫助的弱勢學童約2000人，全年獎助學金需要1400萬元，上學期開學前必須募到700萬元，目前尚缺約90萬元，由於農曆過年後就要開學，時間非常急迫，期待社會各界一起支持這些辛苦向學的孩子。
(中國時報)
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