花蓮青年安心住宅 全數復工
花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，7棟建築開工1年多，卻遭前代理縣長蔡碧仲以「繳納金不到2成」為由裁示停工，縣長徐榛蔚上任後宣布全數復工，預計年後開放繳納戶參觀預售屋，縣府建設處長鄧子榆強調，青年住宅明年一定會全數完工。
青年住宅總計809戶，總工程費逾22億元，扣掉109戶作為徵地時優先承購戶或拆遷安置戶等，開放600戶住宅、100戶店面分以250萬、320萬價格開放民眾申購。
4年前開放登記抽籤時共有4705戶登記，但中籤戶繳納訂金狀況不理想，訂金從50萬降至10萬元，繳納人數仍不到2成，在去年10月遭代理縣長蔡碧仲裁示停工。
由於停工期間正值中籤戶繳納訂金時間，不少民眾不知道該不該繳納而錯過期限，徐榛蔚上任後宣布青年住宅復工，並將中籤戶訂金繳納時間延至2月21日。
(中國時報)
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