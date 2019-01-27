南鯤鯓新春文藝季 展出李金環水墨

2019年01月27日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

南鯤鯓代天府與高雄佛光山是台灣少數設有藝文展館的佛寺廟宇，在保存宗教信仰同時也推廣藝術文化，南鯤鯓代天府舉辦2019鯤鯓王新春文藝季活動，今年首場展覽26日登場，邀請高雄市文藝獎得主李金環展出水墨創作，李金環描繪南鯤鯓廟「八角攢尖」建築特色的畫作回贈，廟方未來也將製成陶瓷畫，於廟宇建築永久保存。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，李金環的水墨創作融合傳統國畫及素描寫生技巧，描繪景致不囿於視覺所見，隱約可見結合文學、詩詞、佛法、哲學等的特殊風格，這次提供60件作品可說是集40多年來大成，精彩可期。

南鯤鯓代天府是國定古蹟，李金環也從廟頂上名為「八角攢尖」的圓形藻井屋脊得到靈感，以1個月時間繪製名為「應極三千」的水墨畫，贈送南鯤鯓代天府典藏，廟方將重製為陶瓷畫，並設置在凌霄寶殿。

「萬象無形 ，澄心妙化」水墨創作展，展期為1月26日至3月10日，春節期間也不休息，愛好藝文的民眾可以趁著走春拜廟時，到南鯤鯓代天府鯤瀛文化藝術館參觀。

(中國時報)