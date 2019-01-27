老鷹紅豆豐收 萬人齊下田
屏東「老鷹紅豆」經3個半月生長終於成熟，農糧署南區分署、屏東縣政府與屏東縣水稻育苗技術改良協進會合辦「產銷履歷紅豆萬人慶豐收體驗活動」，有近萬人參加，非常熱鬧，民眾扶老攜幼下田一起採紅豆，享用紅豆田園午餐。
過去紅豆田噴農藥後小鳥吃了種子死掉，老鷹再吃小鳥屍體也跟著死亡。為了不再讓老鷹受害，2012年起以機械播種將紅豆種子埋入土中，減少小鳥誤食，並遵照紅豆良好農業規範，將生產流程登錄、強化安全用藥、不使用落葉劑，生產安全又安心的「老鷹紅豆」。
本次活動規畫近2公頃的紅豆田，為神農獎獲獎人林清源先生所管理，他也是老鷹紅豆的推手之一。活動共開放3200組名額，吸引近1萬人參與。早上舉辦田間寫生比賽，小朋友完成畫作者還可兌換1盒紅豆銅鑼燒。
中午則享用生產履歷紅豆製成的紅豆粥、紅豆餅、紅豆冰沙等紅豆大餐，接著就是大家最期待的採紅豆，只要手輕輕一壓，鮮紅飽滿紅豆馬上從豆夾迸出，大人小孩都玩得很開心。
農糧署南區分署長姚志旺表示，屏東占全台紅豆生產面積7成以上，每年12月至隔年元月是紅豆採收季節，國產紅豆粒大、皮薄、香氣足、又新鮮。希望更多民眾支持屏東優質紅豆，讓農業永續。
(中國時報)
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