無照男拒檢 逆向加速衝撞警員

2019年01月27日 04:11 中國時報 陳淑芬 ）

台中：警方26日凌晨在環中東路五段執行酒駕取締，1輛白色休旅車拒檢，迴轉逆向加速衝撞攔截警方；內新派出所副所長許志弘緊急朝車輪開1槍，驚險躲過，但休旅車仍加速逃逸。警方循線找到36歲石姓駕駛到案，供稱他負債累累，無照駕駛妻子的車，恐被警抓婚姻不保，才拚命逃逸。

(中國時報)