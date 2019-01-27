國道火燒車 駕駛驚險逃過一劫

2019年01月27日 04:11 中國時報 吳敏菁 ）

彰化：國道一號北上199公里在彰化交流道附近，26日傍晚4點多發生火燒車意外；駕駛發現冒煙不對勁，緊急將車輛停靠路肩，和助手才跳下車，瞬間轟地巨響爆炸了，車體焚燃成一片火海。兩人驚險逃過一劫，「只要差個一秒就完了！」

(中國時報)