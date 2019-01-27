澳視群雄 又見夢幻對決

2019年01月27日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

喬柯維奇（法新社）

納達爾（法新社）

喬柯維奇vs.納達爾

誰是當今網壇的「一時瑜亮」，也許在費德勒、納達爾與喬柯維奇中，球迷會有各自認定的組合，但純就對戰次數來看，納達爾vs.喬帥已創網球公開賽年代最多紀錄，而隨著喬帥25日痛宰法國黑馬普耶，距離空前的第7座澳網男單冠軍就差最後一步，他也將與納達爾上演生涯第53次對決。

問鼎第7冠 喬柯維奇拚紀錄

「現在澳網規則改了，有超級搶十局，不會再打到5小時了啦。」談到將與納達爾爭冠，喬帥說得一派輕鬆，殊不知兩人在澳網的唯一交手，2012年男單決賽，鏖戰5小時又53分鐘才由喬帥勝出，當時決勝盤比分為7比5，可沒動用到「長盤制」，就已創下最長大滿貫決賽的經典紀錄。

本屆澳網先傳出莫瑞因傷可能在今年引退，「四大天王」宣告解體，衛冕者費德勒又在16強爆冷敗給希臘黑馬西西帕斯。不過納、喬捍衛天王尊嚴，納達爾在準決賽不用2小時就解決掉西西帕斯，1盤未失殺入決賽，大有終結最近3度打入澳網決賽都輸的氣勢，強勢問鼎生涯澳網第2冠與四大賽第20冠。

「我原本就是侵略性（底線攻擊）的打法，問題在於我紅土打得好，所以人們自然認為我偏重防守，但這種看法是完全錯誤的。」納達爾如是說。

四大賽對戰 納達爾占上風

澳網是納達爾最不擅長的四大賽，僅在2009年拿過1冠，上次打入決賽是2017年，輸給費德勒。儘管生涯對戰喬帥以25勝27敗居下風，但若場景換成四大賽，納達爾卻以9勝5敗占優，包括7度在決賽遭遇喬帥，拿下4勝。

彷彿要證明納達爾可以、他更行，喬帥25日以6比0、6比2、6比2痛宰普耶，拿下決賽門票竟只花了83分鐘，全場僅5次非受迫性失誤更是驚人。喬帥賽後也滿意的說：「今天一切都照著我賽前設想的來走，甚至更順。」

其實去年因傷於16強落馬的喬帥，也坦言沒想到1年後能恢復得這麼好。他過去在澳網決賽6戰6勝，儘管問鼎破賽史紀錄的第7冠已連兩年受挫，但在去年後半就已找回健康與身手，連拿溫布頓與美網冠軍，並挾著過去澳網決賽的百分百勝率，喬帥的確勢在必得。

(中國時報)