雙洋將選得好 球隊沒煩惱

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著超級籃球聯賽（SBL）上半季邁入尾聲，卻已幾乎提前敲定台銀晉級季後賽機會渺茫，聯盟龍頭席位則由金酒、台啤與富邦激烈爭搶中，決定上半季戰績優劣的關鍵，完全出在「雙洋將」上面，裁判尺度與本土低迷也屬觀戰重點。

說起本季洋將運最佳球隊，當屬目前暫居龍頭的金酒，因為剛開季的夏普與貝斯「雙前鋒」威力驚人，儘管貝斯因為惹出大麻問題被迫離隊，取代的佐藍也很快融入，造成金酒戰績始終排名前2位，本土球員表現也屬7隊最優。

台啤是本季唯一洋將沒換過，也沒傷過的球隊，塞瑟夫與愛德從開季至今表現穩定，要不是蔣淯安一度額頭撞傷缺陣，台啤戰績應可更好；富邦從開季歐頓與基斯，換成如今的賈西亞搭配米歇爾，順利止跌回升，下半季瞄準龍頭。

反觀台銀陷入洋將魔咒，從開季的史密斯與伍茲，接連換了泰勒、羅德尼、天使與史貝斯，先後吞下5連敗和9連敗，戰績也跌落谷底，直到上半季快打完，才好不容易找到天使搭配泰勒，但為時已晚，晉級季後賽難度高。

自從國際籃總（FIBA）去年改變不少規則，SBL進入全新適應期，加上突然多了10名新裁判，更讓球賽公平性備受各隊質疑，過多的技術犯規與違反運動道德犯規，頻頻干擾比賽節奏與勝負，籃協還不考慮建立裁判獎懲制度嗎？

「雙洋將」新制的投入，早已宣告本土球員發揮空間受限，但沒想到的是，本土受限情況遠超預期，除了本土控衛影響較小（因為有了雙洋將當作助攻對象），本土長人上場時間卻大幅降低，令人不禁擔憂中華隊未來內線的培養。

SBL下半季2月21日在桃園巨蛋重燃戰火，雙洋將仍將主宰戰局，裁判與本土問題則需更多時間磨合，不過當作職業化之前的最終測試球季，真正的主場日票房考驗還沒來臨，屆時或可更清楚看出SBL真的準備好職業化了嗎？

(中國時報)