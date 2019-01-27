大坂直美澳網封后 登女單之巔

2019年01月27日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

亞洲網球過去最高的單打世界排名紀錄，是大陸女將李娜的第2名，男網部分就算加上華裔好手張德培，也還是第2名，昨天終於在墨爾本締造新的里程碑。

出生於海地、在美國長大，但是網球國籍選擇媽媽祖國日本的大坂直美，雖然在澳洲網球公開賽女單決賽第2盤應勝未勝，錯失3個冠軍點，所幸決勝盤收拾情緒穩住陣腳，以7比6（2）、5比7、6比4擊敗捷克女將可維托娃，繼去年底美網公開賽之後，再次稱霸大滿貫賽。

21歲的大坂直美賽後從李娜手中接過澳網女單冠軍獎盃，她在下周的最新世界排名也將躍居女單第1，正式超越李娜，甚至在男、女網都是亞洲第一人。大坂直美也成為自2015年小威廉絲以來，首位能連拿兩個大賽女單冠軍的好手。

「謝謝大家來看球，謝謝大會所有的工作人員，還有我的團隊，沒有你們我做不到。」或許是在比賽中情緒一度波動，大坂直美在賽後頒獎反而異常冷靜，但也可能如她所說的自己不擅言詞，「之前我寫的感言，現在上來都忘記了，還是要說『謝謝大家』。」

大坂直美與可維托娃都有重炮發球與強力抽球，誰奪冠就將成為WTA歷史上第26位新科球后，一開賽雙方就僵持不下。大坂直美首局在搶7後拿下，次盤5比3聽牌時還逼出3個破發點，眼看就要收下后冠，接著卻自亂陣腳連失5分，還因雙誤連丟兩個發球局，直到決勝盤才重新回穩，拿下這場歷時2小時27分鐘的激戰。

可維托娃雖然屈居亞軍，但她能走出2016年底在住處被歹徒闖入刺傷的心理陰影，重返大滿貫決賽，已經是個贏家。她在賽後致詞哽咽著說：「謝謝一直陪在我身邊的人，我才能夠再次拿起球拍。」也令全場動容。

(中國時報)