中油參一咖 男足添新血

2019年01月27日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華足協理事長邱義仁在拜會國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）時，透露正努力爭取台灣公營事業組成足球隊，給球員工作保障，好消息是中油公司已同意成立球隊，最快明年就能加入足協聯賽體系。

高雄市足委會月中舉辦「高雄市三級學校足球運動發展座談會」時，由身兼足委會主委的現任立委劉世芳宣布中油將成立足球隊的好消息，且有國際標準人工草皮的楠梓文中足球場將完成規畫階段，可望於後年3月竣工，成為屆時中油足球隊的訓練場。

中油一直積極贊助台灣體育，比如「網球一哥」盧彥勳就在2002至2010年間獲得中油贊助，後來戴資穎、謝淑薇、詹詠然、莊智淵、江宏傑也都在贊助之列。但若是組成團體球類社會隊，足球將是中油近年來的第一次。

台灣足球的社會隊多年來只有台電、大同苦撐，由於大同近年已改為全部外聘球員，等於球員退休後仍提供工作保障者也只剩台電。如今爭取到中油參與，邱義仁執掌足協的「聯賽正常化」政見，也算是邁出了第一步。

中油組成球隊後，明年可望進聯賽體系。台甲聯賽今年計畫減少隊數以提升強度，本季8隊的最後兩名直接降級，不踢升級賽遞補。若計畫不變，明年足協按計畫成立乙級聯賽，中油加入，獲得前兩名後年即可晉升甲級。

據了解，中油隊初步將以高雄足球好手為主體。值得一提的是，高雄子弟過去到大專階段，可能要北上念台灣體大或北市大（前身為台北體院），劉世芳也爭取到高雄大學運動競技學系增設足球專項，加上中油成軍，讓高雄足球可以從國小一路向上銜接到社會隊階段，留住人才。

(中國時報)