面對民眾反空汙的現實

2019年01月27日 04:11 中國時報 主筆室

經濟部即將公布能源政策修訂版，鑑於民眾對空汙的厭惡、中南部地方對電力北送的反彈，興達及台中火力發電廠燃煤機組必須減少，加上綠電建設進度落後，長期用電的需求壓力不減反增，諸多因素綜合考量下，經濟部須揚棄反核神主牌，讓「核電正常化」，把核電列為主要供電來源之一，不僅應盡量讓核一、二、三延役，核四更該讓其完工商轉。

蔡政府能源政策漏洞百出。民進黨以2025年全面廢核為目標，核能發電比重持續降低，火力發電則升高到8、9成，各地空汙惡化，民眾反感日深，缺電風險卻一直難以去除，影響民間投資意願。

民眾的反彈從去年選舉中表露無遺：民進黨大敗，不但丟掉空汙嚴重的台中、高雄兩都，力推風電的彰化、雲林也丟掉，以核養綠公投、反空汙、停建深澳電廠等公投全部通過，顯然民眾對非核、綠電並不埋單，為此經濟部宣布要修訂能源政策。

台中市長盧秀燕除了反對「中電北送」外，還要台電立即讓中火老舊的4號機組除役；高雄環保團體也到市府陳情要求停止「南電北送」、興達電廠3、4號機應除役，連屏東縣政府都跨界表示支持。高雄市空氣品質差，紅燈頻頻亮起，希望發展觀光，實現「人進來，貨出去，高雄發大財」政見的韓國瑜，遲早要對興達電廠出手；試問：如果高雄空汙嚴重，如何能吸引觀光客？

雖然各地方政府反「X電北送」的地方主義未必妥當，但讓台北、新北空氣品質較佳，中南部地方民眾卻要承受惡劣的空氣，地方的反彈應可理解；現實情況是北部人口多、工商繁忙，用電又多，卻較缺乏可蓋電廠的土地，必須「X電北送」。但要問的是：X電北送多年，為何今天地方反彈更烈？原因就是蔡政府反核，貿然停止核電發電，導致火電滿載時間拉長、該退役的老舊火電機組只得繼續運轉，空汙惡化一發不可收拾。

更令人擔心的是，只要蔡政府堅持廢核，這些問題將加倍嚴重。核一、二位在北海岸金山，裝置容量320萬瓩、每年發電250億度，廢核一、二後，要不是北部蓋更多火電廠，就是要有更多的「Ｘ電北送」。其結果不是北部就是中南部要承受空汙惡化後果，中南部抗議力道必然加大。而核三除役也讓南部少了190萬瓩，台積電等多家半導體正增加在南部的投資設廠，用電需求將大增，最後必然也是增加火電。

而能源政策倚為替代核電支柱的綠電，進度落後、價格高昂、施工難度與風險高，原本完工期就難掌握，近日更發生風電開發商因躉購價降低而有意撤資，要在2025年完成2成綠電的目標，已是難如登天，更別提綠電供電不穩定、離岸風電供電量主要在冬天，並非用電高峰的夏天等因素，過分期待綠電不切實際。

如果經濟部在新版能源政策中，揚棄政治、以專業正常眼光看待核電，以「多元分散」原則把核電列為供電來源，核一、二、三廠延役，核四完工商轉，坦白說，今日面對的所有供電問題，幾乎都可迎刃而解。

恢復使用核電後，台灣至少有2成的電力來源是無空汙、無排放，屆時綠電只要能完成占比1成，火電比重可由現在的8成多降到7成不到，全台空汙一定大為改善。北部核一、二、四總裝置量達590萬瓩，這已超過中火的發電量，「X電北送」幾乎再無必要。核三延役也讓南部半導體廠的供電較無虞、空汙不會再惡化。核電不退場，缺電風險立即降低，政府就不必接受風電商的價格威脅，無須用高躉購價換短期完成風電裝置。

反核人士喜歡說核電沒落、綠電才是趨勢；但實情是，全球除德國外無一核電國家廢核，根據世界核能協會統計，全球有54座核電機組興建中、151座計畫中；全球環保主流趨勢早已由非核轉為減碳，甚至為減碳而支持核電。遺憾的是蔡政府始則毫無專業、訂出全面廢核的能源政策；執政後出現各種後遺症，民意明顯反彈後，仍執迷不悟、堅持廢核時程。

經濟部是否能拿出擔當與專業，在能源政策修訂中讓「核電正常化」？外界正拭目以待！

(中國時報)