2019年01月27日 04:11 中國時報 主筆室

高雄市長韓國瑜就職滿月，全力拚經濟，不僅房市出現熱絡景況，有些廠商寧捨台南就高雄轉來投資，陸客觀光人潮也蓄勢待發。韓國瑜說，高雄受到的矚目程度，百年來難得一見。可以預見，韓流繼續襲捲全台，國民黨只剩下唯一的一個太陽，就是韓國瑜，原因何在？因為他拚經濟。

國民黨高層目前為了角逐2020總統大位，吳朱馬王四個太陽動作頻頻，甚至演出「馬王破冰會談」、「朱柱拜年和解」的戲碼，無不是為了要化解反對聲勢，增加能量，為爭逐大位掃除障礙。然而，無論四個太陽再怎麼造勢，唯獨韓國瑜艷陽高照，光芒不減。

針對兩岸議題，陸委會主委陳明通完全不理會國民黨主席吳敦義，直接找韓國瑜會談，說明了國民黨的共主不在黨中央，而是遠在高雄的韓國瑜，而韓國瑜的兩岸主張，較吳朱馬王更直接，更為多數選民所接受。韓流的推手之一王世堅就說，韓國瑜的能量比四個太陽還強，說得入木三分，一點都不超過。

相較國民黨的天王，民進黨也不遑多讓，還盡全力拚政治。不論是蔡英文的回應習近平對台政策演說，還是賴清德拋出的制憲說，著眼的都是選票，完全無視於這樣的說法可能衍生的後續效應，甚至可能為台灣造成的危害。制憲說不但動搖國本，更可能引來大陸的武統聲浪；不承認九二共識形同不承認一中原則，與兩國論也相去不遠。這些論調或許可以迷惑民眾一時，卻不可能永遠欺騙選民。

韓流效應的選舉結果，非常清楚的說明了民眾厭惡虛偽的政治，他們要的是實實在在的拚經濟，韓國瑜就任滿月繼續朝著拚經濟的道路前進，國民黨所謂的四個太陽還沒有看到高雄耀眼的陽光，民進黨仍然走著敗選的政治老路。看來，台灣的天空最後就只剩下一個太陽。

(中國時報)