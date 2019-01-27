2019年01月27日 04:11 中國時報 胡勇

距離2020大選投票還有1年左右時間，但各路人馬早已躍躍欲試，兩岸政策攻防戰更是提前打響。其中，賴清德在參加獨派集會時悍然拋出「制憲」議題，不啻在兩岸輿論場上投下了一顆震撼彈。昔日賴神在擔任閣揆時以「務實台獨工作者」自居，使得兩岸關係險象環生。甫一卸任，又向「激進台獨」靠攏，難道他不知道對台灣的危害嗎？

作為民進黨的人氣明星，賴清德2017年9月受命組閣。在不到1年半的時間裡，賴揆拚經濟了無建樹，拚台獨卻生龍活虎。就任伊始，他便標榜自己是「主張台灣獨立的政治工作者」，成為首位在立法院公開主張「台獨」的在任閣揆。2018年以後，賴清德更是完全不顧憲法權威和自己的新身分，刻意宣揚「台獨」觀點，終於激怒了對岸。

由於連續在兩岸議題上越過紅線，2018年4月時賴清德成為蔡政府上台以來第一位被大陸國台辦點名為「台獨分子」的在任政治人物。國台辦發言人當時對賴清德作了「多次公然發表台獨言論，狂妄挑戰兩岸關係現狀，嚴重挑釁兩岸主流民意」的嚴肅定性。

不僅如此，大陸還以實際行動警告「台獨」勢力，解放軍在台灣海峽舉行實彈演習，大陸對軍演的指向毫不避諱。《環球時報》的社評指出，「418演習」可以部分看成是對賴清德觸碰「一個中國」底線的回應，他的極端「台獨」言論是導致大陸在海峽開展實彈演習的「最後一根稻草」。

在內外的巨大壓力下，賴清德的「台獨」表述一度收斂，特別是「九合一」選舉後，面對台灣選民希望兩岸要對話不要對抗的心聲，賴清德曾表態「尊重」韓國瑜用「九二共識」來拚經濟。然而在卸任閣揆後，賴清德又開始從務實走向激進，試圖碰觸「法理台獨」的紅線。

「制憲」並不是一個新議題，作為獨派實現建立「台灣共和國」這一最高政治理想的必經程式，早在2004年陳水扁競選連任時就把「催生台灣新憲法」作為一項重要政見。但結果大家都看得很清楚，連阿扁後來都承認，「做不到就是做不到」。如今已卸任的賴清德舊調重彈，難道就能化腐朽為神奇，完成不可能的任務？

用張亞中教授的話來說，答案只有兩種可能。一是投深綠所好，說白了就是騙選票。二是對外部形勢有誤判，萌生了「制憲」有可乘之機的錯覺。

對於前者，相信見過世面的台灣選民不會上當。香港大公網就曾譏諷過賴清德，「下次若再公開宣揚其立場，建議其加一句『我願為台獨流血犧牲』，而非只是打打嘴炮自爽一下，以免讓其支持者失望」。賴清德應好好研讀一下習近平年初的對台講話，特別是「台獨是歷史逆流，是絕路…，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

總之，無官一身輕的賴清德宣揚「台獨」，或許是為了提高在黨內的聲量，但推動「制憲」實在是一條絕路，請不要再危害台灣了。

(中國時報)