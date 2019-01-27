該守護憲法還是身分證

2019年01月27日 04:11 中國時報 黃光國

日前陸委會主委陳明通與高雄市長韓國瑜晤面時說，中共總書記習近平提出「習五條」，「一國兩制的台灣方案已經放在習的桌上」，「就某種程度來說，對方已經是兵臨城下，甚至傳出台灣基本法都在那裡」，所以眼前的戰略目標很清楚，「就是共同守護中華民國這張身分證」。

這個說法叫人好生奇怪：「習五點」的第二點是「探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐」，習近平只是說「探索一國兩制的台灣方案」，並沒有說，所謂的「台灣方案」等於「香港模式」或其他模式；這樣的探索，只是要「豐富和平統一實踐」而已，陸委會主委怎麼會有「兵臨城下」的危機感？至於說「台灣基本法都在那裡」，陳主委更要拿出證據來，不能危言聳聽，忘了蔡政府正在全力追查「假新聞」！

陳明通最令人感到怪異的呼籲，是要求韓國瑜和他一起「共同守護中華民國這張身分證」。他為什麼不義正詞嚴地說：我們的戰略目標是「守護中華民國憲法」呢？如果《中華民國憲法》都保不住了，「守護中華民國的身分證」還有什麼意義？

陳明通並非不懂這個道理。相反的，他的用字遣詞非常精準地反映出當前蔡政府的「戰略目標」。前行政院長賴清德日前出席獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」開幕式。他說，「現在的憲法是在中國制定，也是為了中國而制定，不是為台灣量身訂做」。「愈來愈多台灣的民眾，認為台灣需要一部新憲法」，「現在時機已經到了」。

蔡政府的「戰略目標」非常明確。大家都不難看出，執政黨玩的是「偷梁換柱」的兩手策略，一方面縱容獨派團體，挖空《中華民國憲法》的內涵，使它只剩下一個「徒具虛名」的空殼；一方面又想動員民眾，抗拒中共的壓力。面對這樣的兩難，陳主委只能呼籲大家「守護中華民國的身分證」，卻不敢叫大家守護《中華民國憲法》！

「皮之不存，毛將焉附」？韓國瑜身為高雄市長，他要中央「不要擔心、害怕」，「我們高雄不會碰外交、國防，我們就是經濟動物」。然而，高雄準副市長葉匡時可不是省油的燈。他很不客氣地反問：「面對中共的戰略，執政黨的態度是什麼？跟國民黨有何不同？我們要百分之百支持你們的戰略嗎？我們都不能表達不同意見？」面對葉匡時的逼問，陳明通只能「顧左右而言他」，不作正面回應。

陳明通把兩岸關係界定為「零和遊戲」。在蔡政府眼中，兩岸關係就是「你死我活」的鬥爭。可是，在大陸《反分裂國家法》的籠罩下，蔡政府「既不敢講獨立，又不承認九二共識」，千方百計想要挖空《中華民國憲法》，卻想用「守護中華民國身分證」來凝聚全民的「反中」共識。這種不通的邏輯，蔡政府想要老百姓接受，未免太低估人民的智慧吧？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)