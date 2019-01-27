2019年01月27日 04:11 中國時報 向駿

委內瑞拉總統馬杜羅今年1月10日宣誓就職連任，但國民議會主席反對派領袖瓜伊多卻在1月23日自行宣布就任臨時總統，美國和加拿大隨即承認瓜伊多為臨時總統，巴西、哥倫比亞和其他拉美多國家也跟進。兩位總統背後各有勢力，一場腥風血雨正要展開。

2017年8月8日來自阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、祕魯12國的外交部長和代表於祕魯首都利馬「就委內瑞拉的嚴峻局勢發表了意見，並探討以對話及和平的途徑，協助該國恢復民主」，共同簽訂宣言後，「利馬集團」隨即宣告成立。今年1月4日該組織外長會議宣布不會承認委內瑞拉馬杜羅的新政府，並敦促他交權給國會並重新舉行大選。儘管國會也多次重申不承認其第二任總統的合法性，馬杜羅仍在1月10日強行宣誓就職。

形勢如往不利方向發展，馬杜羅的下場有四種可能。其一是留在國內困獸猶鬥，但恐難逃司法制裁。其二是尋求政治庇護。去年12月1日墨西哥總統奧夫拉多爾曾力排眾議邀請馬杜羅出席就職典禮以示其拉美左派新領袖的氣度，但馬杜羅卻在會場遭部分人士指為「獨裁」。其三是流亡海外。

其四是遭引渡國外。儘管委內瑞拉危機主要來自「利馬集團」的抵制，但若無美國的背書恐難成事。2013年瓜地馬拉前總統波蒂佑因美國要求接受7千萬美元洗錢案調查，成為第一位引渡美國的前拉丁美洲國家領導人。美國和歐盟去年已在新一輪制裁中採取旅遊禁令和資產凍結的方式管制馬杜羅政府，馬杜羅恐終將難逃被引渡的命運。

委內瑞拉危機至少有以下兩層面的國際影響。委內瑞拉能否重返南方共同市場將影響南美的經濟一體化。近年來馬杜羅因在南美鄰國造成「難民海嘯」，委內瑞拉於2017年8月遭南共市中止的會員國資格。反對黨占多數的國會能否順利推動民主進程，將決定委內瑞拉能否重返南共市。

拉美受影響最大的可能是尼加拉瓜總統奧蒂嘉。奧蒂嘉於2006年贏得大選任期5年，2011年通過修憲後他獲62%得票率首次成功連任成功，2014年更在爭議聲中主導通過取消總統任期限制並擴大總統職權，2016年11月他和妻子以72.5%得票率當選總統和副總統。馬杜羅的危機令人懷疑他能否順利做完5年總統任期。

委內瑞拉是中國大陸「走出去」政策下必須記取的教訓，因為中國對委內瑞拉的慷慨借貸助長了該國「不負責任的民粹主義開支」。中國是否承認新政府，在巴西和墨西哥這兩個「全面戰略夥伴關係」國之間都將面臨「順了姑意，逆了嫂意」窘境。

（作者為致理科技大學教授兼拉美經貿研究中心主任）

(中國時報)