2019年01月27日 04:11 中國時報 盧信昌

2013年英國下院席次的改選期間，當時的首相卡麥隆為爭取黨內極右勢力的支持，公然宣稱願意在贏得新一任的首相任期內，以簡單陳述的是非選擇，給英國民眾決定是否要脫離歐盟。

於參與歐盟將近20年的期滿前，結算一次總帳，算得上是頗有創意了。然而，參與歐盟的利弊得失，不論在世代、產業別就業與投資身分，以及在野或在朝的政黨藩籬間，都有各自攸關的利益；卻也難免有更上層樓的盤算，自然要各懷鬼胎的。

開展出西方代議傳統、兩院制的創始國，其繁瑣議事與改選目的，就是要以公開辯論和繁瑣程序的障礙設置，避免有類於法國大革命的激情改革與嗜血狂熱。於21世紀的當兒，卻改採公民投票的大膽冒進方式，完成贊同脫歐與否的重大決議，又怎不令人慨嘆再三呢！

當時公開在議會表態的首相卡麥隆，意興風發地聲稱並不支持脫歐；為的只是讓人民有機會表述和匯總正反意見。因而種下眼前英國朝野大決裂，甚且是進退無據的集體苦果。事到如今，遠赴中美洲度假休養的卡麥隆，在接受媒體採訪時，依舊堅信自己曾兌現的公投承諾，是正確的。

因為王位繼承的紛擾與連年海外征戰的軍需開銷，於17世紀末造成嚴重的財政窘困；之後，開始有英格蘭銀行的特許建立。而其運作主要特徵，即是透過向歐洲貴族和企業主募資，以及委任外來的經營高層，好重建英國財政的債信與金融監理的現代化。

此刻梅伊脫歐協議方案的主要內容，即是確保享有一腳在歐盟之外，猶能持續取得歐洲國家的富庶利益、金融支應，尤其是冷戰結束以迄和平共存的契機。然而，這樣的一廂情願，卻無法獲得國會多數支持；將近3成5的黨內或是執政聯盟議員，都反對照章通過其努力促成的脫歐方案。

這個案例，正顯示出直接民主的脆弱性：一方面，哪怕是再明確不過的議題，都缺少利弊評估與應對策略上的全盤思辨；再則，民主憲政的根本價值，就是能針對議題仔細做論證與彼此的心得檢驗。

此際，梅伊的反對者堅持要服從公民投票的決策效力，卻僅只流於激情演出。公投，既不能解決問題；還會因為政治人物的切身利益與形象塑造，反而製造出更多問題。

在脫歐的神聖道路上，沿路叫陣的卻是下院派系間的情緒抗爭；其投票結果，使得英國陷入進退維谷，更讓全球在英國的投資不知該何去何從。（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）

(中國時報)