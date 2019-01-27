炫富誘入彀 IBCoin詐騙2.5億

2019年01月27日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

參與吸金詐騙的年輕嫌犯在臉書高調炫富，以吸引民眾投資「IBCoin」。（林郁平翻攝）

參與吸金詐騙的年輕嫌犯在臉書高調炫富，以吸引民眾投資「IBCoin」。（林郁平翻攝） 檢警將嫌犯炫富的保時捷、賓士等3部跑車查扣沒入。（林郁平攝）

IBCoin詐騙流程

45歲男子林耿宏與旗下直銷「千蕎團隊」成員，以投資虛擬貨幣「IBCoin」為幌子，對外佯稱未來將上漲10倍、甚至百倍，且成員不時在臉書PO文高調炫富，藉以吸引民眾掏錢購買毫無實際價值的「IBCoin」。刑事局經長期蒐證，將林嫌等15人查緝到案，清查該集團1年內已賣出500萬枚IBCoin，詐騙金額高達2.5億多元。

警方去年9月起，陸續接獲30多名民眾報案，指遭某直銷公司經銷商千蕎團隊成員，以投資虛擬貨幣的名義詐騙吸金，有被害人存款不足，成員還慫恿幫忙辦信貸，導致背負債務後才驚覺是騙局一場，每人損失金額約60萬元不等。

遊艇超跑照片誆獲利

警方調查，千蕎團隊以西門町為據點，成員都是7、8年級生，最小的僅19歲，卻時常在臉書PO出遊艇趴、坐商務艙，或開超跑、手捧鉅額現金的炫富照，自稱投資獲利甚豐，並留言「缺的是你的勇氣」、「3年內買車買房毫無負擔，有興趣的+1」，去年10月一群人還到杜拜度假爽玩3周。

警方指出，嫌犯利用被害人不了解各種虛擬貨幣性質及價值的資訊落差，除向被害人吹噓所投資的IBCoin與比特幣、以太幣相似，並以「有內線、有公司團隊操盤操作、即將在國內交易所上架、將來會漲10倍以上、等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等話術，誘使被害人信以為真，以1枚50至100元不等價格，購買根本不值錢且極難流通變現的IBCoin。

警方經長期蒐證，日前兵分多路查緝，先後逮捕主嫌林耿宏及旗下男女成員共15人到案，除凍結名下帳戶近千萬元，還查扣到現金202萬8000元、保時捷跑車2部、賓士跑車1部，及教戰守則、帳冊、被害人名單等大批贓證物。

購自大陸成本一毛錢

林嫌供稱，他前年10月在一名已過世的蒲姓男子介紹下，在大陸以200萬人民幣向2名大陸男子購得8000多萬枚IBCoin。其餘嫌犯也都堅稱，是因為確信IBCoin有價值，且看好之後會漲，才推銷販售給民眾。

但警方發現，林嫌是以無償分發，或每枚1.5元價格轉售給旗下成員，成員卻以數十倍的價格賣給被害人，痛斥簡直是暴利，經查該集團至今已對外販售500萬枚，初估詐騙金額2.5億元。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦，並擴大追查贓款流向。

(中國時報)