發行300億枚 炒幣痴人說夢
虛擬貨幣百百種，此次被嫌犯利用、當成詐騙工具的「IBCoin」，發行者至今不明，但發行量竟高達300億枚，且根本沒有任何商家接受以該幣進行交易，所以警方認為IBCoin要產生像比特幣類似的價值，可能性微乎其微，呼籲民眾對以各種新興虛擬貨幣名義招攬投資之標的，應多方注意查證。
警方根據林嫌取得的8000多萬枚IBCoin電子錢包向上追查，發現來自一組匿名帳號，該名發行者共持有300億枚IBCoin。
據IBCoin官網介紹，創幣用途原是要推廣成為成人娛樂行業的支付工具，使消費者可以持IBCoin在成人娛樂網站或情色場所匿名交易使用，但該官網目前已連不上，也查無任何色情網站或場所願意接受該幣。
警方解釋，IBCoin可視為業者自創的「代幣(Token)」，雖然有列在以太坊虛擬貨幣平台，卻無成立公司或商業體承諾或保證此「代幣」的價值，與可兌換的服務或商品。目前在以太坊中，這類型的代幣發行總計高達16萬種以上。
警方表示，每種代幣都可以由發行方在發行時自訂發行總數量，以「ICO」概念舉例，公司發行股票、代幣眾籌，投資者取得後可獲得公司獲利配息分紅；或是取得點數、禮券可到實體或網路商店兌換商品或服務，且都可以轉賣。所以民眾要投資虛擬貨幣，應仔細查證其來源、性質、及價值存在的依據與原理，有無流通性、公開交易市場、任何商業體承諾或保證此「代幣」的價值、發行方有無公布可兌換服務或商品的資訊與管道，才能避免遭到詐騙。
(中國時報)
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