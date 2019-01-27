轎車失控撞門柱 2人不治它無傷
嘉義縣太保市26日下午發生一起離奇車禍，21歲黃姓軍人開著自小客車載19歲友人，行經市政路瓦厝段轉彎時，疑因車速過快失控，衝撞路邊一家服裝公司門柱，車子撞得面目全非，2人均傷重不治，門柱幾乎毫無損傷，確切肇事原因有待警方調查釐清。
嘉義縣消防局26日下午1點多獲報，太保市過溝里瓦厝發生車禍，消防人員趕到現場搶救，1輛灰色轎車撞上1家服裝公司的大門門柱，車子因衝撞猛烈，扭曲變形，前半部幾乎撞成一堆爛鐵，車上2名男子受困，消防人員調派器材車、破壞車體，救出幾乎已氣絕身亡的2人，送醫搶救後仍宣告不治。
警方調查，從現場附近監視器畫面顯示，21歲黃姓志願役軍人開車載19歲陳姓友人，走嘉56線由東向西行駛，在市政路瓦厝段轉彎處，疑因車速過快失控，車子越過中線，右側直接衝撞服裝公司的大門門柱，「砰」連續巨響，撞擊力道猛烈，前半部車身幾乎撞爛，碎片四散，2人卡在車內動彈不得，門柱卻近乎毫無損傷。
屋主及民眾聽到巨響，跑出來查看，現場血跡斑斑、車子扭曲變形有如一堆廢鐵，令人不忍卒睹。
據車業人士表示，開車行經轉彎處，若高速行駛可能會出現煞車不及而失控衝撞，車子會打滑翻覆，若是車體輕小，更容易因快速行駛甚至出現飄忽的險象。
(中國時報)
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