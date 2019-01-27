冷落毛小孩 引爆唐鳳與女友衝突

2019年01月27日 04:11 中國時報 張孝義 、 王己由 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

行政院政務委員唐鳳遭女友指控家暴傷害，據了解，當初衝突導火線是爭看手機，但真正的遠因，則是唐上任後忙於工作，對認養的2貓7狗變得無力照顧，女友還發現飼料過期，和不乾淨的飲用水，認為唐鳳已涉及虐待動物，才忍無可忍。雙方為此多次口角，最終爆發動手、提告。

唐鳳昨天持續不回應此事，行政院發言人Kolas則表示，第一時間了解狀況後，對唐鳳政委私領域的感情生活沒有多了解，也不會多問細節，但唐鳳表示，全案已委由律師處理，循法律途徑解決。

據了解，去年衝突當日，唐和女友因為手機問題發生爭執，唐失控咬人後，手機被女方放到窗戶旁，唐鳳十分生氣衝過去，由於神色有異，女友一度以為他激動下想跳樓，上前試圖將他拉回，雙方又引發拉扯，造成女方腳部受傷。

知情者透露，原本交往十餘年，被唐視為「生命交織」的伴侶，在唐就任政委後，就陸續出現爭執，最主要的原因，就是他們共同認養的2貓7狗，因唐漸漸疏於照料，女方甚至曾向友人抱怨，她懷疑唐虐待動物。

據了解，女方發現寵物飼料過期，飲用水也未定期更換，且目視摻有雜質，讓人無法接受，去年5月唐動手傷人後，她決定另行安置這批貓狗，並向友人找尋可以「緊急安置」的處所，當時有人問她為何這麼倉促，她還意有所指表示「有人虐待動物」。

昨天傳出家暴事件後，女方又在網路貼文表示，台灣近來頻傳虐童、家暴和暴力事件，把人際惡意視為聰明的集體行為，是不是上行下效、潛移默化的呈現？也被解讀是暗酸唐鳳的暴力行為，分手的兩人最後將對簿公堂。

(中國時報)